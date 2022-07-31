Москва, , 18:44 — REGNUM Бывший защитник московского «Динамо» и игрок сборной Уругвая Гильермо Варела подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом 31 июля сообщили на официальном сайте клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

До 30 июня 2023 года Варела будет выступать за «Фламенго» на правах аренды. После завершения сезона 2022/23 футболист также покинет «Динамо», так как действие соглашения футболиста с московским клубом подойдет к концу.

В прошедшем сезоне Гильермо Варела принял участие в 24 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре желтые и одну красную карточки.