Москва, 31 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Динамо» и игрок сборной Уругвая Гильермо Варела подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом 31 июля сообщили на официальном сайте клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

До 30 июня 2023 года Варела будет выступать за «Фламенго» на правах аренды. После завершения сезона 2022/23 футболист также покинет «Динамо», так как действие соглашения футболиста с московским клубом подойдет к концу.

В прошедшем сезоне Гильермо Варела принял участие в 24 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре желтые и одну красную карточки.