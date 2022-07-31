Бейрут, 31 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Часть аварийного элеватора в порту ливанской столицы Бейрута обрушилась в результате пожара, передает телеканал Al Arabiya.

Rassian.news.cn Последствия взрыва в Бейруте

«Обрушилась часть элеватора в порту Бейрута», — рассказали в ходе репортажа.

При этом пожар на элеваторе бушевал с 7 июля. По предварительной версии, возгорание произошло из-за выброса газов, вызванного брожением веществ в зерне, оставшемся со времен мощного взрыва 4 августа 2020 года. Экстренные службы Ливана утверждали, что это возгорание тушить бесполезно, так как опасность появления новых пожаров будет сохраняться. В связи с этим власти попросили местных жителей не приближаться к объекту в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2020 года мощный взрыв прогремел в порту ливанской столицы Бейрута. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. Жертвами произошедшего стали 280 человек, тысячи получили ранения различной степени тяжести.