Краснодар, 31 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В первые дни августа на Кубани объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается 31 июля на сайте МЧС России по Краснодарскому краю.

Корабль в штормовом море. Иван Айвазовский —

«Утром, днём и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — уточняет пресс-служба ведомства.

Над морем на участки от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на берегу Сочи был зафиксирован выход на пляж смерча.

Читайте также: Ливень в Сочи повредил большое количество личного автотранспорта