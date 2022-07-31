Лейпциг, Германия, 31 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» планирует подписать 20-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. В обратном направлении отправится форвард сборной Германии Тимо Вернер. Об этом 31 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, «быки» на данный момент не готов отпустить Гвардиола, так как считают футболиста ключевым игроком команды.

В прошедшем сезоне Гвардиол принял участие в 29 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил семь желтых карточек.

За «Ред Булл Лейпциг» Йошко Гвардиол выступает с 1 июля 2021 года после перехода из загребского «Динамо» за 18,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорвата, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.