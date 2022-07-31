Донецк, , 18:33 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина, который являлся охранником одного из заводов. Об этом 31 июля сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

«При обстреле завода алюминиевых профилей… снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения, — написал мэр. — Он работал охранником на предприятии».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что на противопехотной мине в Киевском районе Донецка подорвался мужчина.