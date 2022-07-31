Берлин, 31 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Германия должна готовиться к прекращению поставок газа из России осенью. Такое мнение в опубликованном 31 июля интервью медиагруппе Funke выразил глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Он предположил, что полная остановка поставок газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление.

В случае нехватки голубого топлива приоритет должен отдаваться промышленности, а не частным домохозяйствам, считает Вольф.

ИА REGNUM напоминает, что уровень прокачки по газопроводу «Северный поток» составляет около 20%. Газохранилища продолжают заполняться, в них до сих пор происходит закачка газа. Общий уровень заполненности в Германии составляет 67,2%.

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