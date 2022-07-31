Донецк, , 18:21 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 152 мм.