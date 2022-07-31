31 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 19:11 — REGNUM У России два верных союзника — армия и флот, говорил когда-то своим министрам император Александр III. В наши дни превосходство российской армии над любой другой становится всё отчётливее и доказывается в боях, однако с флотом не всё так просто. ВМФ России по количеству судов заметно уступает мировому лидеру по этому показателю — США. К тому же долгие годы нашей стране было не до судостроения, и обновление флота проводилось лишь точечно, а основной костяк составляли корабли, вставшие на службу ещё при СССР.

Флот Официальное интернет-представительство президента России

Но сейчас Военно-Морской Флот России стоит на пороге перемен: построены новые и восстановлены старые судостроительные заводы, создано передовое вооружение. Самые амбициозные задачи ставятся по формированию торгового флота, развитие которого всегда оставалось довольно скромным. О морском будущем России было объявлено в День ВМФ 31 июля. В этот день президент России Владимир Путин выступил с речью на Главном морском параде в Санкт-Петербурге, а также утвердил Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ.

Перед началом основной части Главного военно-морского парада Официальное интернет-представительство президента России

Одним из ключевых моментов выступления стало объявление о скорой передаче на вооружение противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». Это важное событие полностью меняет соотношение сил на море. Если раньше корабли США и НАТО могли доминировать в водном пространстве, с появлением новых ракет, способных развивать скорость более 9500 км/ч, могучие крейсеры и авианосцы превращаются в беззащитные цели, а в случае военного конфликта — в груды металлолома на дне.

«Их (ракет «Циркон») поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — сказал президент.

Пуск ракеты «Циркон» Цитата из видео «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ

Его слова означают, что фрегат может находиться где угодно — в Балтийском море, где усиливается группировка НАТО, в Средиземном море, где альянс чувствует себя хозяином, на сплетеньях торговых маршрутов, чтобы пресечь попытки морской блокады, или непосредственно у берегов США.

При этом Россия чётко обозначает свою сферу интересов и прописывает границы в Морской доктрине.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами», — предупредил Путин.

Здесь особенно стоит отметить Арктику, которая раньше не представляла интереса и почти не являлась судоходной. Но из-за потепления климата морозы в Северном Ледовитом океане перестали быть такими суровыми, как прежде, появились суда арктического класса, усилился ледокольный флот. И теперь Россия становится морской державой не только благодаря Чёрному морю и петербургскому «окну в Европу», а за счёт гигантского почти бесконечного арктического побережья.

Это открывает пути на рынки огромным и пока малоосвоенным залежам полезных ископаемых, обеспечивает транзитные перевозки по короткому и удобному Северному морскому пути, а в перспективе позволяет связать территорию России через русла рек — Северной Двины, Оби, Енисея, Лены и других.

Поэтому морская деятельность займёт в России более важное место, чем прежде, и станет одним из направлений позитивных перемен для всей страны. Главные риски, как следует из Морской доктрины, заключаются в недостаточном участии российского торгового флота в глобальных международных перевозках. И это в условиях зависимости от таких перевозок внешней торговли России.

«Мы продолжим масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах. И, конечно, одним из главных приоритетов остаётся благополучие семей военных моряков, кораблестроителей, работников всех отраслей, связанных с морем и флотом», — отметил глава государства.

В ходе церемонии подписания документов Официальное интернет-представительство президента России

Да, кое-что останется неизменным — главенствовать в морской деятельности будут не техника и вооружение, а человек. Путин назвал российских моряков несокрушимой опорой страны. В поздравительной речи ко Дню ВМФ президент поблагодарил их за мастерство, мужество, отвагу и за преданность Отчизне и народу.

«Современные условия требуют от нас адекватных, оперативных и решительных действий. Убеждён, что нынешнее поколение матросов и офицеров — это надёжная, несокрушимая опора Отечества», — заявил Путин.