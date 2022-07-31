31 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Татьяна Титаева, Дарья Драй, , 19:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге 31 июля с размахом отмечают День Военно-морского флота. Жители и гости города заполнили центральные набережные во время проведения Главного военно-морского парада, а затем отправились гулять по городу, вооружившись Андреевскими флагами и другой атрибутикой праздника. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как отмечают День ВМФ в морской столице России.

Противодиверсионный катер «П-468» на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный день начался в Петербурге с дождя. В городе стояла прохладная и пасмурная погода, небо затянули облака. Но погодные условия не стали препятствием для желающих увидеть военные корабли в акватории Большой Невы.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Прибыв из Кронштадта, где в параде участвовали крупные корабли и подлодки, президент России Владимир Путин проследовал на катере от Петропавловской крепости к Сенатской площади.

Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадный строй статического показа кораблей в Неве возглавил парусный линейный корабль «Полтава» — точная копия корабля, в строительстве которого принимал участие непосредственно император Пётр I. Президента, размахивая бескозырками, приветствовали моряки. Они расположились на вантах парусника.

Линкор «Полтава» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж на линкоре «Полтава» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В это время военные моряки на палубах малого ракетного корабля «Великий Устюг», корвета «Меркурий» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отдавали честь Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами РФ. Владимир Путин поздравлял экипажи с праздником, после чего раздавалось троекратное «Ура!».

Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В это же время стартовал военно-морской парад в Кронштадте. Из-за больших размеров и конструктивных особенностей пришедшие туда корабли не могут быть представлены в акватории Невы. На Кронштадтском рейде выстроились атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» и атомная многоцелевая подводная лодка «Вепрь».

Противодиверсионный катер «Владимир Носов» на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра I на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» проекта 12 650 на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота. С праздником, который любит и чтит народ России», — произнес президент в начале своего выступления.

Под гимн Российской Федерации от стен Петропавловской крепости гремели залпы из пушек. Они ознаменовали начало движения колонны военных кораблей по Неве. Первыми по реке прошли противодиверсионные катера. Катер «П-468» шёл первым за успехи в боевой подготовке. Он пронёс на борту российский триколор.

Противодиверсионный катер «П-468» на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Противодиверсионный катер «П-468» на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM Противодиверсионный катер «П-468» на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Катер «Евгений Колесников» шёл под командованием старшего матроса Оксаны Забродиной. Отметим, что женский экипаж участвовал в морском параде впервые. Затем по Неве проследовали морские тральщики — корабли противоминной обороны «Павел Хенов» и «Александр Обухов». На фарватер реки вышли малые ракетные корабли и катера Балтийского флота. Среди них корабли «Зелёный Дол» и «Одинцово», ракетный катер «Чувашия» и другие.

Развод Троицкого моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Тральщик «Александр Обухов» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время празднования Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Тральщик «Александр Обухов» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» проекта 12 650 на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ракетный катер «Чувашия» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости города пристальными взглядами провожали всех участников парада. Они получали позитивные эмоции и яркие впечатления от увиденного. Часто на набережных можно было услышать протяжное зрительское «Ура!».

Ракетный катер «Чувашия» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Ракетный катер «Чувашия» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ракетный катер «Чувашия» во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

После водной части парада над Петербургом прошла морская авиация. Первыми были вертолёты Ми-8МТВ, Ка-31 и Ка-29. Затем зрители увидели, как в небе проходят вертолёты Ка-27М. Также были представлены самолёты Ан-72, Бе-200, Су-27Б, Ил-38Н, Ту-154Н и Ту-134А-4. Продолжили воздушную часть парада бомбардировщики Су-24Н и истребители Миг-31. А завершили действо штурмовики Су-25. Они окрасили небо над Петербургом в цвета российского флага. Зрители парада скандировали: «Россия!».

Пролет авиации во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Пролет авиации во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Пролет авиации во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM Противолодочные самолеты Ту-142 и палубные истребители МиГ-29К Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолеты Ил-38Н и истребители Су-27 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолеты Ил-38Н и истребители Су-27 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM Пролет авиации во время во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажирский самолет Ту-154М и учебно-тренировочные самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) «Черная жемчужина» Дарья Драй © ИА REGNUM

Противолодочные самолеты Ту-142 и палубные истребители МиГ-29К Дарья Драй © ИА REGNUM Противолодочные самолеты Ту-142 и палубные истребители МиГ-29К Дарья Драй © ИА REGNUM

Пролет авиации во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Штурмовики Су-25 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Штурмовики Су-25 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM Штурмовики Су-25 во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

По завершении Главного военно-морского парада люди поторопились покинуть набережные для дальнейших прогулок по праздничному городу. Часть из них проследовала на Дворцовую площадь, где выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Для петербуржцев и гостей Петербурга исполнили песни советских времён и, конечно, те, что связаны с морской тематикой.

Концерт на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Городские улицы и проспекты наполнились гуляющими. Некоторые надели тельняшки или включили в свой гардероб в этот день различные предметы морской расцветки. Также на девушках часто можно было увидеть джинсы-клёш. Патриотичные граждане ходили по Невскому проспекту, размахивая флагами.

Горожане на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время празднования Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время празднования Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время празднования Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время празднования Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что празднование обошлось без инцидентов. Тем более что днём погода в Петербурге стала более чем благоприятной. Облачность исчезла, а день стал ярче и теплее за счёт солнца. Завершится празднование Дня ВМФ в Петербурге салютом и фейерверком.

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