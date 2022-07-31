Калининград, , 18:14 — REGNUM Днем 31 июля на трассе Полесск — Большаково в Калининградской области столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Авария Kaatjem

По предварительным данным, авария произошла около 13:00 на 10-м км автодороги Полесск — Большаково. Водитель автомобиля BMW не убедился в безопасности маневра при обгоне и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, движущимся прямо со встречного направления.

Предварительно, пострадали шесть человек. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 июля в Ставропольском крае водитель «Шевроле Круз» выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с маршруткой. В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Предположительно, на момент ДТП в маршрутном такси находились восемь пассажиров.

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