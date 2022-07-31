Балтийск, Калининградская область, 31 июля 2022, 18:12 — REGNUM Фотоснимок из космоса парада боевых кораблей в рамках Дня Военно-морского флота России в Балтийске опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

Празднование Дня ВМФ на Балтийском флоте (г. Балтийск, Калининградская область)
Празднование Дня ВМФ на Балтийском флоте (г. Балтийск, Калининградская область)
(с) Министерство обороны России

Отмечается, что снимок был сделан со спутника «Канопус-В». Сам парад проходил в Калининградском морском канале. Его акватория является традиционным местом проведения парада в честь Дня ВМФ.

В параде приняли участие эсминец Балтийского флота «Насточивый», сторожевик «Неустрашимый», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», сторожевой корабль «Надежный», тральщик «Василий Поляков», судно связи «Федор Головин» и катер связи «Андрей Первозванный».

Как сообщало ИА REGNUM Главный военно-морской парад проводился в Санкт-Петербурге. Его принимал президент России Владимир Путин. Российский лидер осмотрел боевые корабли и поздравил их экипажи с Днем ВМФ.