Балтийск, Калининградская область, 31 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Фотоснимок из космоса парада боевых кораблей в рамках Дня Военно-морского флота России в Балтийске опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

Министерство обороны России Празднование Дня ВМФ на Балтийском флоте (г. Балтийск, Калининградская область)

Отмечается, что снимок был сделан со спутника «Канопус-В». Сам парад проходил в Калининградском морском канале. Его акватория является традиционным местом проведения парада в честь Дня ВМФ.

В параде приняли участие эсминец Балтийского флота «Насточивый», сторожевик «Неустрашимый», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», сторожевой корабль «Надежный», тральщик «Василий Поляков», судно связи «Федор Головин» и катер связи «Андрей Первозванный».

Как сообщало ИА REGNUM Главный военно-морской парад проводился в Санкт-Петербурге. Его принимал президент России Владимир Путин. Российский лидер осмотрел боевые корабли и поздравил их экипажи с Днем ВМФ.