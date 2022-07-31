Исламабад, 31 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Аравийском море у побережья Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 31 июля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По последним данным, эпицентр стихии находился в 14 км к юго-востоку от города Пасни с населением более 33 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

О разрушениях, пострадавших и угрозе цунами данных не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в районе Анапы зафиксировали землетрясение магнитудой 4.

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