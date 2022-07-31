Донецк, , 17:52 — REGNUM Города Горловка и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:20 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 17:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 12 снарядов.