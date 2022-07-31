Орск, Оренбургская область, , 17:47 — REGNUM В Оренбургской области недалеко от аэропорта Орска возник крупный степной пожар. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Возгорание растительного покрова было зафиксировано 31 июля около 16:00 по местному времени. Площадь составила 20 гектаров.

К тушению пожара привлечено четыре пожарных расчёта МЧС России и три пожарных расчёта аэропорта. Пострадавших нет, задержек рейсов не зафиксировано. Орская транспортная прокуратура проводит проверку.