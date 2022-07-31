Донецк, 31 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Мужчина подорвался на противопехотной мине в Киевском районе Донецка. Об этом 31 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Reedhawk Противопехотная мина

«Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещённых противопехотных мин ПФМ-1, — говорится в сообщении. — В Киевском районе города по ул. Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения».

Отмечается, что пострадавший был экстренно доставлен в Республиканский травматологический центр.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк из танка.