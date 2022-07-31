Багдад, 31 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Палаточный лагерь в Багдаде возле здания парламента Ирака разбили демонстранты, выступающие в поддержку шиитского имама Муктады ас-Садра, передает телеканал Al Sumaria.

Al Jazeera English Протесты в Багдаде

Сообщается, что протестующие отказываются покидать лагерь, пока власти не удовлетворят все их требования. Сами демонстранты выступают за роспуск парламента и за создание переходного правительства, в состав которого не войдут уличенные в коррупции политики. Также протестующие требуют смены руководства Верховного судебного совета Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля протестных акции в Багдаде переросли в уличные беспорядки. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений с полицией в городе пострадали не менее 125 человек.