Ставрополь, 31 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. На Ставрополье скончался шестой пострадавший в ДТП с участием маршрутной «Газели» и легкового автомобиля. Он был доставлен в больницу Петровского округа, однако врачи не смогли спасти пострадавшего, сообщили 31 июля в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

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«В больнице скончался шестой участник ДТП, пассажир маршрутки. По уточнённой информации, в ГАЗели в момент ДТП было восемь пассажиров и водитель. В легковом авто — один водитель. Оба водителя скончались, погибли также четверо пассажиров маршрутки», — говорится в сообщении пресс-службе ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло 31 июля около 12:30 на 502-м км автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь», неподалеку от города Светлограда. На месте происшествия погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шестеро пострадавших были доставлены в больницу, среди них 14-летний подросток.