Ставрополь, , 17:35 — REGNUM Следователи Ставропольского края организовали проверку после дорожной аварии с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Следователь Sledcom.ru

Трагедия произошла 31 июля на административной дороге в Петровском городском округе.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро погибли, в том числе один ребёнок. В больнице помощь оказывают четверым пострадавшим, из них один ребёнок.

Организована проверка на соответствие услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, что маршрутное такси осуществляло перевозку пассажиров по маршруту Малый Барханчак — Ставрополь. По предварительной информации, водитель «Шевроле Круз» выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с маршруткой. В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Предположительно, на момент ДТП в маршрутном такси находились восемь пассажиров.

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