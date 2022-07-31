Донецк, , 17:28 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:05 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк: произведено 10 выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ без электричества остались два детских сада, две больницы и пять школ.