Ставрополь, 31 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В управлении ГИБДД Ставропольского края рассказали о маршруте автобуса, попавшего в ДТП с шестью погибшими. Маршрутная «Газель» ехала из аула Малый Барханчак в Ипатовском районе в краевую столицу.

Телеграм-канал ГИБДД Ставрополья Авария с пассажирской «Газелью» на Ставрополье

«Установлено, что маршрутка выполняла рейс «Малый Барханчак — Ставрополь», двигалась из Ипатовского округа. <…> На месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о произошедшей сегодня, 31 июля, автоаварии. На трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь вблизи города Светлограда лоб в лоб столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль «Шевроле Круз».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, столкнувшись с пассажирским микроавтобусом. От удара оба автомобиля загорелись. В больницу попали шесть человек, пятеро — погибли, в том числе ребенок. Позже появилось сообщение о гибели еще одного пострадавшего.