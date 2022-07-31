Донецк, 31 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному еще четыре снаряда калибра 152 мм.