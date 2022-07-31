Владивосток, 31 июля 2022, 17:23 — REGNUM Уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин
Глава СКР Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

По предварительным данным, госпитализированы более 40 детей.

«В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура начала проверку после того, как стало известно о массовом отравлении детей в лагере «Юность», расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива.

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