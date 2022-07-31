Владивосток, , 17:23 — REGNUM Уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По предварительным данным, госпитализированы более 40 детей.

«В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура начала проверку после того, как стало известно о массовом отравлении детей в лагере «Юность», расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива.

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