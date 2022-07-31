Турин, Италия, , 17:13 — REGNUM Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук перейдет в туринский клуб.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — цитирует Ваньяти издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в 19 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Аталанту» Алексей Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 10 миллионов евро.