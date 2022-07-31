31 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 18:21 — REGNUM Доллар уже набил оскомину, но продолжает оставаться одной из главных тем информационной повестки мира. А куда деваться, когда валюта США не только средство шантажа, не говоря уже об инвестициях, когда торговля не просто привязана к его курсу — её объемы зависят от него: как говорится, у кого что болит (у кого какая задача) со всеми вытекающими последствиями. Так, опрошенные Bloomberg аналитики, как сообщает «Лента. ру», назвали укрепляющийся доллар серьезной проблемой для мировой экономики. Наверное, правильнее было бы сказать: проблема — как бы в не вовремя дорожающем долларе, так как рост американской валюты ведет сейчас к нежелательным последствиям. Как заявили аналитики, таковыми являются — «подорожание импорта, трудности с выплатой госдолга и убытки инвесторов». Иными словами, глядишь, и долговые пузыри-то лопнут.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

К слову, если уж швейцарский банк Credit Suisse, как сообщало на этой неделе информагентство «Прайм», объявил о масштабном пересмотре стратегии из-за крупных убытков, то чего уж дальше говорить. Во втором квартале банк отчитался об убытках в размере 1,59 млрд швейцарских франков (1,65 млрд долларов). Тогда как аналитики ожидали чистого убытка в размере 206 млн франков (согласно собственному консенсус-прогнозу банка на основании оценок 19 аналитиков). Правда, судя по произошедшим кадровым перестановкам в банке (Credit Suisse назначил эксперта по управлению активами Ульриха Кернера своим новым генеральным директором, как пишет издание, взамен нынешнего генерального директора Томаса Готтштейна, на которого в течение нескольких месяцев из-за скандалов и убытков, понесенных за два года его пребывания в должности, злились инвесторы, собственно и призывавшие к его замене), всему виной — человеческий фактор.

Но ведь, как говорится, поиски крайнего — защитный механизм. Куда примечательней то, что стратегия банка будет пересмотрена, причем пересмотр стратегии, как сообщается в публикации, приведет к дальнейшему ограничению инвестиционно-банковских операций. Примечательно и то, что еще в июне Credit Suisse, предупреждая об очередном квартальном убытке, говорил о том, что волатильность (!) и слабые потоки капитала (!) от клиентов ударили по его инвестиционному бизнесу! При этом, вернувшись к публикации Bloomberg, отметим, что собеседники агентства рассказали, что столкнулись со множеством обращений от клиентов с просьбой дать совет по дальнейшим действиям с активами и накоплениями, так как в середине июля курс доллара впервые в истории сравнялся с курсом евро, что стало неожиданностью для многих финансистов и управляющих фондами, вызвав панику на рынке.

Владимир Маковский. Крах банка. 1880

Главной причиной происходящего в публикации издания называют повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС): с весны она повышалась несколько раз на 0,75 п. п., сейчас находится на уровне 2,25–2,5% и скоро, судя по заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла, может быть повышена еще на 1 процентный пункт. ФРС резко ужесточает денежно-кредитную политику в надежде остановить рост цен, что повышает привлекательность доллара в глазах мировых инвесторов, пишет издание. В результате курс доллара так же растет, но вместе с тем его укрепление по отношению к другим валютам делает дороже импорт товаров другими странами, в том числе продовольствия, что критически важно в текущей ситуации намечающегося глобального продовольственного кризиса.

Подобное, напоминается в статье, уже произошло на Шри-Ланке, где дефолт по внешнему госдолгу уже привел к смене власти под давлением протестующих, недовольных снижением уровня жизни. Повышение же привлекательности долларовых активов (в основном наличной валюты и казначейских облигаций минфина США, считающихся активом-«убежищем») приводит к массовому выходу инвесторов из инструментов других стран, с последующим их удешевлением, ведущему к убыткам их владельцев — как частных трейдеров, так и крупных фондов и банков. Однако на подобных, так сказать, «достижениях», как думают опрошенные Bloomberg аналитики, власти США не остановятся: эксперты считают, что они не станут принимать специальных мер для снижения курса национальной валюты.

Курс доллара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кстати, о долговых пузырях. Telegram-канал «Большой трансфер 2024», комментируя информацию о возможной поездке спикера Сената США Нэнси Пелоси на Тайвань, расценив это как выпад в сторону Китая, предположил, что США будут и дальше искать возможности для провокаций. Вынудив начать конфликт с Тайванем, сообщает ТГ-канал, США хотят подставить Китай под международные санкции, в том числе и заморозку около 1 трлн долларов резервов, размещенных в долговых обязательствах США. На этой неделе, 28 июля, как пишет ТАСС, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Неизвестно, указывает издание, о чем в деталях говорили Си Цзиньпин и Байден во время своего телефонного разговора, продолжавшегося более двух часов, но предполагается, что, помимо ситуации вокруг Тайваня и украинского кризиса, они предметно затронули и американо-китайские экономические связи. При этом американская сторона, вне всяких сомнений, сообщает ТАСС, постаралась увязать деловые отношения с обозначенными выше двумя кризисными темами.

«Байден не преминул пригрозить ухудшением условий торговли в случае, если Китай будет делать слишком решительные шаги по тайваньскому направлению или решится на явную поддержку России в проведении военной операции на Украине», — подчеркивает автор публикации, также отмечая, что Китай весьма зависим от внешней торговли, а его главными торговыми партнерами являются США и ЕС, и еще некоторые союзники Вашингтона.

«Гипотетически возможные антикитайские санкции нанесут экономике КНР, особенно экспортно ориентированным районам на юге и востоке страны, значительный ущерб, а это было бы крайне нежелательно в преддверии намеченного на вторую половину года ХХ съезда КПК, по итогам которого, как ожидается, Си Цзиньпин сохранит за собой посты главы государства и правящей партии. Но и слишком мягкотелая реакция на визит Пелоси в Тайбэй нанесет репутационный ущерб китайскому высшему руководству», — полагает автор Андрей Кириллов.

О том, какие изменения в августе ждут, в свою очередь, рубль, «Российской газете» рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Он напомнил о ведущихся разговорах по новой редакции бюджетного правила, возврате нерезидентов на фондовый рынок и некоторой перестройке валютных схем в России, а также о снижении ключевой ставки ЦБ на 1,5%, что, по его мнению, опередило прогнозы аналитиков и стало достаточно неожиданным шагом. Поэтому, сказал Свирин, рубль постепенно стал слабеть, «закрыв прошлую неделю на 57,3 за доллар, а в четверг — уже плотно вышел за 60 единиц к доллару, закрепляясь за этой отметкой и начиная консолидацию для рывка к 65 и 70». При этом пока, по его мнению, тренд будет таким же, как и последние несколько дней: рубль, по его словам, «будет болтать в районе 60 за доллар».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На курс российской валюты влияют только внутренние факторы — ни эмбарго и возможное введение потолка на нефть, ни технически начавшаяся рецессия в США никакой роли не играют, поскольку рынок РФ сейчас находится в «песочнице», то есть внутри себя, а нерезидентов на него допустят только с 8 августа и в достаточно ограниченном количестве. Так что попытки доллара закрепиться выше 61 рубля пока что безуспешны», — резюмировал специалист.

Основные колебания, по мнению Георгия Свирина, начнутся уже со второй недели августа, а после принятия бюджетного правила рубль начнет плавно опускаться к 80 за доллар.

Между тем Forbes сообщил на днях о том, что из его источников стало известно об обсуждении Банком России с участниками рынка механизма формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов, рассказав своим читателям, что около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Один из участников встречи пояснил изданию, что у НКЦ не так много собственных средств, тогда как клиентских, по его словам, около 50 млрд долларов, и все они хранятся в иностранных банках.

При этом со ссылкой на еще один свой источник информации, близкий к Московской бирже, издание указывает, что эта сумма достигает 30–40 млрд долларов. Эти средства, сказал он, «окажутся заморожены в дополнение к тем $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены в самом первом санкционном раунде». Как пишет РИА Новости, Банк России прокомментировал информагентству информацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро. Как сообщил регулятор, санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому Центробанк моделирует с участниками рынка разные сценарии.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — цитирует РИА Новости заявление регулятора.

Издание напомнило, что ранее Европейский союз внес в списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи. Как позднее заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, пишет агентство, группа в сценариях развития учитывает в том числе усиление санкционного давления. После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, напоминает издание, Запад усилил санкционное давление на Москву: ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.