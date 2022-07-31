Вена, 31 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Европа в современном мире нуждается в России больше, чем Россия в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью газете Asia Times.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Карин Кнайсль и Владимир Путин

«Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина», — заявила она.

По словам Кнайсль, такое отношение Европы связано с укорененным представлением о ее самодостаточности и важности. При этом политическая роль Европы в современном мире снижается, а роль азиатских государств стремительно возрастает. В связи с этим для Старого Света складываются мрачные геополитические перспективы из-за невежества и высокомерия действующих лидеров стран ЕС.

«Той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — добавила бывший министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Daily Express заявила, что санкции против России приведут Евросоюз к самоубийству. По мнению экспертов, антироссийские санкции спровоцировали тяжелый экономический кризис в странах ЕС.