Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM 22-летний российский форвард Тимур Сулейманов с оценкой 8.50 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с «красно-синими» Тимур Сулейманов отметился двумя забитыми мячами, одной успешной обводкой и тремя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач нападающего составила 64%.

В прошедшем сезоне Тимур Сулейманов принял участие в 25 турах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил девять желтых карточек.

Сулейманов выступает за «Пари НН» с 1 июля 2021 года после перехода из «Локомотива» за 172 тысячи евро. На данный момент трансферная стоимость россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.