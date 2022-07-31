Донецк, , 17:03 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 — населенный пункт Николаевка Вторая — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики ВСУ выпустили по Доломитному еще 10 снарядов калибра 155 мм.