Нижний Новгород, , 17:01 — REGNUM 31 июля «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграл вничью с московским ЦСКА. Игра, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 2:2.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Федор Чалов (14’ Максим Мухин) и Константин Кучаев (22’ Милан Гаич). Голы «Пари Нижнего Новгорода» забил 22-летний российский форвард Тимур Сулейманов (60’, 85’).

Статистика матча («Пари НН»/ЦСКА)

Удары 18/14

Удары в створ 5/5

Владение 53%/47%

Угловые 4/1

Нарушения 12/17

Составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдашев (Стоцкий, 79’), Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Майга, Милсон (Шарипов, 90’), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58’), Кротов (Берковский, 79’).

Главный тренер: Михаил Галактионов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Гаич, Обляков, Мухин, Кучаев (Зделар, 77’), Карраскаль, Медина (Ермаков, 66’), Чалов (Заболотный, 66’).

Главный тренер: Владимир Федотов.

ЦСКА, набрав семь очков, по итогам тура опустился на вторую позицию. «Пари Нижний Новгород» с двумя очками поднялся на тринадцатую позицию.