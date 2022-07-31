Нижний Новгород, 31 июля 2022, 17:01 — REGNUM 31 июля «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграл вничью с московским ЦСКА. Игра, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 2:2.
Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Федор Чалов (14’ Максим Мухин) и Константин Кучаев (22’ Милан Гаич). Голы «Пари Нижнего Новгорода» забил 22-летний российский форвард Тимур Сулейманов (60’, 85’).
Статистика матча («Пари НН»/ЦСКА)
Удары 18/14
Удары в створ 5/5
Владение 53%/47%
Угловые 4/1
Нарушения 12/17
Составы команд:
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдашев (Стоцкий, 79’), Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Майга, Милсон (Шарипов, 90’), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58’), Кротов (Берковский, 79’).
Главный тренер: Михаил Галактионов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Гаич, Обляков, Мухин, Кучаев (Зделар, 77’), Карраскаль, Медина (Ермаков, 66’), Чалов (Заболотный, 66’).
Главный тренер: Владимир Федотов.
ЦСКА, набрав семь очков, по итогам тура опустился на вторую позицию. «Пари Нижний Новгород» с двумя очками поднялся на тринадцатую позицию.