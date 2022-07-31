Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что собор российский лидер посетил после подписания указа о новой Морской доктрине России и Корабельного устава ВМФ России.

«Церемония подписания документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент России Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава государства обошел парадную колонну боевых кораблей и поздравил их личный состав с Днем ВМФ. Путин подчеркнул, что границы и зоны национальных интересов России будут защищаться твердо и всеми средствами.

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