Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что собор российский лидер посетил после подписания указа о новой Морской доктрине России и Корабельного устава ВМФ России.

«Церемония подписания документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент России Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава государства обошел парадную колонну боевых кораблей и поздравил их личный состав с Днем ВМФ. Путин подчеркнул, что границы и зоны национальных интересов России будут защищаться твердо и всеми средствами.