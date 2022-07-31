Светлоград, Ставропольский край, , 16:59 — REGNUM Количество погибших в результате дорожной аварии, произошедшей 31 июля вблизи города Светлограда в Ставропольском крае, возросло до шести человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шестерых пострадавших госпитализировали.

Установлено, что маршрутное такси осуществляло перевозку пассажиров по маршруту Малый Барханчак — Ставрополь.

По предварительной информации, водитель «Шевроле Круз» выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с маршруткой. В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Предположительно, на момент ДТП в маршрутном такси находились восемь пассажиров.

На месте погибли пять человек, шестой пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц или более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, днем 10 июля на 96-м километре автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Водитель автомобиля «Ока» выезжал с второстепенной дороги и, не предоставив преимущества в движении, допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Чери», в котором ехали пожилые супруги.

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