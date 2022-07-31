Самара, 31 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграют с московским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенко, Юрий Горшков, Илья Гапонов, Глен Бейл, Александр Коваленко, Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов, Артем Соколов, Максим Глушенков.

Главный тренер: Игорь Осинькин.

«Торпедо»: Виталий Ботнар, Олег Кожемякин, Игорь Смольников, Равиль Нетфуллин, Иван Енин, Алексей Померко, Давид Караев, Александр Рязанчев, Атем Самсонов, Мухаммад Султонов, Амур Калмыков.

Главный тренер: Александр Бородюк.