Москва, , 16:53 — REGNUM Сегодня, 31 июля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Виктор Мозес Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Александр Соболев, Квинси Промес.

«Оренбург»: Евгений Гошев, Михаил Сиваков, Данила Хотулев, Андрей Малых, Александр Эктов, Владимир Полуяхтов, Иван Башич, Дмитрий Воробьев, Кирилл Капленко, Джимми Марин, Владимир Сычевой.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Образко и Наиль Сейфетдинов. Резервный арбитр — Владимир Москалев.