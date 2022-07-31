Москва, , 16:51 — REGNUM ***

Круг Мережковских: К 150-летию со дня рождения З. Н. Гиппиус. Сборник статей / Ред.-сост. Е. А. Андрущенко. М.: ИМЛИ РАН, Дмитрий Сечин, 2021.

Настоящее издание продолжает серию, начатую сборником материалов конференции «Д. С. Мережковский: писатель — критик — мыслитель» (о котором писалось тут). Новый цикл посвящен творчеству Мережковского, Гиппиус и их ближайшему окружению, что предопределило смену названия на «Круг Мережковских». Его материалы будут выходить параллельно Собранию сочинений Мережковского (отсюда схожесть в их оформлении). По замыслу организаторов сборники должны не только уточнять представления о жизни и деятельности Мережковских, но и способствовать текстологической подготовке полного корпуса произведений и писем автора «Грядущего хама».

В рассматриваемой книге обращает на себя внимание статья Елены Осьмининой (Москва) о последнем прижизненном поэтическом сборнике Гиппиус «Сияния» (1938 г.), который считается лучшим в ее наследии. Анализируя темы стихотворений, автор пишет, что в них доминирует психологическая лирика (25%), философская поэзия (22,5%) и стихи ностальгической направленности (20%). Последние делят третье место с парарелигиозными текстами поэтессы, связанными с ее концепцией «третьего завета». Интересно, что стихи соответствующие традиционной, канонической проблематике, не сильно отстают — их в сборнике 17,5%.

Любопытна работа Людмилы Луцевич (Варшава) о мемуарном очерке «Мой лунный друг», посвященном Александру Блоку. В исследовании подчеркивается, что заявленная Гиппиус оценка Блока (как, впрочем, и Андрея Белого) перекликается с образами «потерянного поколения».

Впрочем, «Круг» содержит и критические статьи в отношении поэтессы. Так Василий Молодяков (Токио), развивая тему воспоминаний, аргументированно опровергает несостоятельность другого мемуарного очерка — «Одержимый», посвященного Валерию Брюсову. Например, она приписывала последнему даже несуществующие произведения («Почему я стал коммунистом»).

К сожалению, книга, как и предыдущий том материалов, содержит мало архивных находок. Ольга Блинова (Париж) продолжила начатый ранее анализ парижской библиотеки Мережковских. В своей статье она разбирает маргиналии Гиппиус на русскоязычных изданиях.

Также интересна публикация Андреем Мартыновым (Москва) двух ранее неизвестных писем Мережковского и Гиппиус, пытавшихся помочь (неудачно) своему секретарю Владимиру Злобину получить стипендию в университете Сорбонны.

Кроме этого, в сборнике републикуются очерки Гиппиус о Гоголе и Чуковском.

Остается надеяться, что последующие выпуски «Круга» будут все-таки более щедрыми в плане архивных находок.

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