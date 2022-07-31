Донецк, , 16:50 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остались два детских сада, две больницы и пять школ. Об этом 31 июля сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате боевых действий отключена ВЛ 110 кВ, обесточено несколько высоковольтных подстанций в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего обесточены 6950 бытовых абонентов, две больницы, пять школ, два детских сада, а также 91 трансформаторная подстанция.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 152 мм.