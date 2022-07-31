Москва, , 16:46 — REGNUM В Совфеде согласны с тем, что сенатор от Крыма Ольга Ковитиди преждевременно выступила с заявлением о том, что генштаб Черноморского флота атаковал беспилотник с Севастополя.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

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«Не нужно делать поспешных выводов. Оперативно-следственным действиям ни в коем случае мешать нельзя. Будем ждать официальных результатов расследования», — отметил сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди тут же заявила, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб ЧФ в Севастополе была проведена с территории города.

Однако вскоре она фактически аннулировала свое заявление, указав на то, что полученная ей информация «не вполне соответствует действительности».

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