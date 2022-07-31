Александровск, Пермский край, 31 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Александровске Пермского края пятилетний мальчик погиб после падения на него футбольных ворот. Об этом пишут очевидцы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

В частности, об этом сообщают очевидцы в паблике «Услышано Валексе | Александровск». Инцидент произошёл на детской площадке на улице Кирова.

«Ребенок умер… Долго ждали скорую помощь», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев представителей власти и медиков пока нет