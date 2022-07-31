Пекин, , 16:37 — REGNUM Патриотам Китая необходимо сплотиться под руководством китайской Компартии для укрепления страны и возрождения нации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на конференции ЦК КПК по работе Единого фронта.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Огромные, невиданные перемены в мире ускорили его эволюцию, и роль единого фронта в защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития стала более важной», — заявил он.

Си Цзиньпин указал и главные задачи единого патриотического фронта в Китае. Ему необходимо сохранять верность руководству Компартии КНР и пути социализма с китайской спецификой. Си Цзиньпинь добавил, что необходимо плотнее работать с интеллигенцией и вовлекать ее в строительство страны, особенно в таких регионах, как Гонконг и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Си Цзиньпин поручил усилить Народно-освободительную армию Китая кадрами «новой эпохи». По словам председателя КНР, НОАК должна превратиться в вооруженные силы мирового уровня.

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