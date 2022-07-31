Москва, , 16:37 — REGNUM С 1 августа работающих пенсионеров ожидает перерасчет пенсий, а не индексация, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Перерасчёт пенсий. Это не индексация. Не решение о дополнительном повышении. Это именно перерасчёт в соответствии с действующим законодательством», — уточнил Нилов в телеграм-канале.

Работодатели отчисляют страховые взносы за работающих пенсионеров, и пенсионерам, которые работают, ежегодно 1 августа пересчитывают пенсию в сторону увеличения, пояснил парламентарий.

«К сожалению, сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируется, а только пересчитываются, исходя из количества заработанных баллов. Это раз. Что касается размеров перерасчёта — только 3 балла из 10, которые возможно заработать», — указал Нилов.

Для пенсионеров законодательством установлен искусственный порог в 3 балла, в пересчете на деньги это всего 300 рублей, хотя максимум можно заработать 10 баллов, продолжил он.

«Выходит, работающих пенсионеров в социальном государстве ущемляют дважды: первый раз, не индексируя пенсии, а второй — пересчитывая их не в полном объëме», — делает вывод глава профильного комитета.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на перерасчет имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа 2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 млн работающих пенсионеров, отметили в ПФР. Прибавка зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов, а также от размера заработной платы сотрудника в 2021 году.

Максимальная прибавка составит 314,07 рубля.

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