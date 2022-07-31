31 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова сенатора от Крыма, утверждающей, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота в Севастополе была проведена с территории города.

Елизавета Коробова, , 16:54 — REGNUM Заявление сенатора от Крыма Ольги Ковитиди о том, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота в Севастополе была проведена с территории города, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«По факту — это теракт. Сборный квадрокоптер с устройством сброса и взрывчатка (граната или СВУ). Исполнители — агентура украинских спецслужб в Крыму», — поделился своим мнением Rurik V.

Многие пользователи не сомневаются, что произошедшее является терактом и что исполнили его либо сотрудники украинских спецслужб, либо симпатизирующие нацистам местные жители.

«Террористический акт — только так можно охарактеризовать произошедшее. Террористы должны быть ликвидированы», — указывает Вадим Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что всего, чего сумели добиться террористы, так это отмены праздничного военного парада.

«Вот ведь гады бандеровские! Просто взяли и сорвали праздничные мероприятия в городе! Конченные твари. Какой смысл в этом теракте? Кого вы напугали? Все вас лишь ещё больше ненавидеть будут», — пишет Константин М.

«Нацики, наверное, сейчас очень радуются своей подлости. Взяли беспилотник и сбросили с него снаряд на мирный город. Ранило людей. Как это поможет киевскому режиму победить в конфликте? Никак. Станут ли севастопольцы ещё больше ненавидеть нациков? Да, однозначно», — подметил Александр Ю.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что местные власти приняли правильное решение, отменив парад и сохранив, вероятно, тем самым жизни людей.

«Безопасность превыше всего, поэтому хорошо, что отменили парад. Успеем мы ещё отпраздновать! Тем более ещё один повод вскоре будет, чтобы погулять, — это победа над нацистами!» — пишет Олег Л.

Ряд пользователей указывает на то, что террористы, устроившие взрыв в Севастополе, должны быть выявлены, во что бы то ни стало, иначе диверсии будут случаться и дальше.

«Очень надеюсь, что этих диверсантов найдут и накажут. От Украины лично я других методов ведения конфликта и не ожидал. Позорные собаки могут бить только исподтишка по городам», — написала Валерия Р.

Отдельные комментаторы призвали Минобороны России озаботиться вопросом оснастки средствами борьбы с беспилотниками всех наших военных.

«Я, конечно, понимаю, но, по-моему, у нас в России есть ЭМИ, чтобы на расстоянии определённом глушить сеть беспилотников и вырубать у них процессоры. Пора уже выдать эти средства всем нашим военным вокруг Украины», — считает Сурен Л.

Нашлись и те, кто считает необходимым дать киевскому неонацистскому режиму серьёзный ответ, после которого он будет бояться шелохнуться.

«Это обычная военная провокация Украины, на которую российская армия будет привычно реагировать высокоточными ракетами по центрам принятия решений», — поделился своим мнением Фёдор К.

«Давайте уже заканчивать с этими эксцессами. Покажите уже нацистам, на что мы действительно способны! Пускай это войдёт в историю как акт возмездия и величия российских Вооружённых сил», — просит Миша Т.

Напомним, 31 июля сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости о том, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота в Севастополе была проведена с территории города. Сенатор уточнила, что произошедшее является террористическим актом и виновные в его совершении понесут наказание.