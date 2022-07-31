Донецк, 31 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному еще 10 снарядов калибра 155 мм.