Москва, 31 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 31 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

(сс) ThePixelman Самолет

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что переменная облачность, без осадков ожидается в Москве 31 июля.