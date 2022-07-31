Нью-Йорк, США, 31 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Повторное заболевание коронавирусной инфекцией может помешать президенту США Джо Байдену переизбраться, заявил обозреватель Питер Бейкер в статье для газеты The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — заявил он.

Колумнист отметил, что в настоящее время рейтинг главы Белого дома является очень низким. Для поддержания популярности Байдену необходимо чаще ездить по Соединенным Штатам и агитировать сограждан, однако из-за заболевания американский президент не может этого сделать.

Бейкер добавил, что во время первой самоизоляции Байдену удалось показать избирателям бодрость духа и заверить их в способности продолжать работу. Однако получение второго положительного теста, считает обозреватель, может перечеркнуть все плюсы этой информационной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля тест на выявление коронавирусной инфекции президента США Джо Байдена показал положительный результат. Это повторное заболевание COVID-19 у главы Белого дома — ранее положительный тест он получил 21 июля. При этом сам Байден уверяет, что готов работать и в такой ситуации.