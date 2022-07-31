31 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 16:21 — REGNUM Заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что во время азиатского турне она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, при этом не упомянув Тайвань, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Баба Яга. Виктор Васнецов, 1917

«Боятся «гегемоны» китайского дракона, не хотят его злить», — отметил Пётр У.

Многие пользователи пришли к выводу, что все разговоры американских властей о том, что Тайвань станет одним из тех мест, которые посетит спикер палаты представителей США, оказались блефом.

«Манипуляторы чёртовы. Анонсировали визит, раскачали ситуацию, узнали ответ, и… передумали. США — колосс на глиняных ногах. Распиаренная пустышка, которая смогла убедить весь мир, что они сильная, но на деле силой там и не пахнет», — пишет Наталья С.

«Баба-яга Пелоси решила подразнить Китай. Она понятия не имеет, куда летит и зачем летит. США уже не знают, куда свой нос сунуть, чтобы им его обрубили», — подметил Александр Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что отказ Пелоси от планов по посещению Тайваня позволил всему миру облегчённо вздохнуть.

«Хорошо, что Пелоси сообразила, что не стоит лезть туда, где ей не рады откровенно. И надеюсь также, что и в будущем она не полетит на Тайвань! Нечего им там абсолютно делать!» — считает Ирина С.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Смысла уже нет никакого лететь на Тайвань, но США намеренно провоцируют Китай. Ну что же, посмотрим, что на это всё ответят власти КНР», — написала Нина Р.

Часть людей полагает, что Пелоси всё-таки намеревалась прилететь на Тайвань, но в последний момент передумала, осознав, что китайская армия настроена серьёзно.

«Как же американцы бесят со своими провокациями. Видимо, старушке стало страшно, что её самолет собьют, вот она и отказалась посещать Тайвань», — считает Юрий М.

«Пелоси понимает, что рейс на Тайвань может стать её последним рейсом вообще. Хоронить будет нечего, даже молекул от Пелоси не останется», — указывает Слава Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре США придумают ещё какую-нибудь провокацию с целью продавить Китай.

«Всё равно американцы «втихушку» попытаются на Тайвань зарулить, но НОАК (Народно-освободительная армия Китая) вряд ли будет на это спокойно любоваться. Будет организована такая прочная и мощная блокада, что даже если Пелоси попытается проплыть туда на подводной субмарине, обратно она уже не вернётся», — уверен Диско П.

Нашлись и те, кто уверен, что с Китаем у Америки будет большой конфликт, который неминуемо произойдёт, исходя из объективных экономических процессов в США.

«США так просто Тайвань не отдадут. По-моему, это очевидно. Сейчас устроили провокацию с самолётом. Потом флот свой подведут к Тайваню. Затем ещё что-нибудь учудят. Им нужна война с Китаем, иначе будет попросту нечем оправдать экономический упадок США», — поделился своим мнением Павел И.

Напомним, 31 июля спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила через свой официальный сайт о том, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань она не упомянула.