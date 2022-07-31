Москва, 31 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Очередные преступления, совершённые киевским режимом против мирных жителей России и Донецкой Народной Республики (ДНР), зафиксируют российские следователи. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Уточняется, что ранее стало известно о новом обстреле киевскими боевиками посёлка Тёткино Глушковского района Курской области.

Также указывается, что при обстреле украинскими нацистами Горловки, Гольмовского, а также Петровского, Кировского и Киевского районов Донецка погиб один мирный житель и ещё семеро были ранены.

«В рамках расследования уголовных дел действиям украинских националистов будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли закрепиться в посёлке Пески, который является одним из пригородов Донецка.