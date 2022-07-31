Новосибирск, 31 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу материалов проверки по факту ДТП, в результате которого новосибирец остался инвалидом, в производство следователей регионального ведомства. Об этом говорится на официальном сайте СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Отмечается, что в СМИ появилось обращение новосибирца, который потерял ногу в аварии в июле 2021 год (его сбил автомобиль на пешеходном переходе), к председателю СКР Александру Бастрыкину. При этом с момента ДТП прошёл год, но виновнику до сих пор не предъявили обвинение. Кроме того, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Председатель СК России поручил инициировать передачу материалов проверки в производство регионального следственного управления и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства.