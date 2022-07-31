Донецк, , 15:40 — REGNUM В настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли закрепиться в посёлке Пески, который является одним из пригородов Донецка. Об этом 31 июля рассказал представитель ведомства республики.

«Подразделения ДНР успешно ведут бои на авдеевском направлении. На данный момент штурмовые группы закрепились в поселке Пески», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли из артиллерии Горловку в ДНР.