Донецк, 31 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли закрепиться в посёлке Пески, который является одним из пригородов Донецка. Об этом 31 июля рассказал представитель ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Подразделения ДНР успешно ведут бои на авдеевском направлении. На данный момент штурмовые группы закрепились в поселке Пески», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли из артиллерии Горловку в ДНР.